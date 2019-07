ASAE instaura 18 processos a restaurantes de 'fast food'

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou 84 restaurantes de 'fast food' em todo o país. Da operação resultaram um processo-crime e 18 processos de contraordenação.

Em comunicado, a ASAE informou que a fiscalização foi feita aos restaurantes "localizados fora dos centros comerciais". O processo-crime foi instaurado por "usurpação de denominação de origem protegida" e as infrações verificadas pelos profissionais de fiscalização da ASAE foram sobretudo o incumprimento de normas de higiene e de rotulagem de produtos que provocam alergias e irregularidades no uso do livro de reclamações.