Grupo alcoolizado causa distúrbios no voo da Ryanair | VÍDEO

Um grupo de cerca de 70 pessoas aparentemente alcoolizado causou o caos num voo da Ryanair no sábado passado, num voo que fazia a ligação entre Manchester (Reino Unido) e Zadar (Croácia).

O grupo atrasou a partida do voo e no ar recusou-se a obedecer às regras da tripulação, causando assim ainda mais distúrbios. Um vídeo gravado por uma das passageiras mostra alguns dos membros do grupo a vomitar no meio do corredor, aos gritos e a hospedeira de bordo com dificuldades em fazer a demonstração de segurança. “Foi como estar numa selva com animais selvagens. Foi o inferno em terra, foi horrível” escreveu a autora do vídeo.

O grupo dirigia-se a um festival de música Hard Island, em Zrce Beach. Quando o avião aterrou em Zadar, a polícia croata já se encontrava à espera dos turistas, visto ter sido avisado pelo piloto sobre a situação.

A Ryanair lamentou a situação e escreveu que a sua prioridade é a “segurança e o conforto dos clientes, tripulação e aeronaves”.