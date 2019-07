O antigo colega de Cristiano Ronaldo, no Real Madrid, Gareth Bale casou-se em segredo com Emma Rhys-Jones em Palma de Maiorca no passado dia 20 de junho, segundo a imprensa espanhola.

A celebração ter-se-á prolongado durante três dias e só terá contado com 60 convidados.

A notícia do casamento só terá sido conhecida agora porque o casal não olhou a medidas para manter tudo em segredo. Bale fez questão que se adotassem fortes medidas de segurança além de contratos de confidencialidade para todos os envolvidos, lê-se na imprensa espanhola.

Sublinhe-se que o jogador do Real Madrid e a agora mulher já têm três filhos.