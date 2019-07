PSP encontra menina raptada há um ano

Uma menina de 13 anos foi salva pelas autoridades na passada terça-feira, depois de ter sido sequestrada pelos seus pais biológicos e mantida num local "sem qualquer tipo de luz e quase sem circulação de ar”.

A menina foi retirada aos pais quando tinha 11 anos por ser vitima de maus-tratos. Acabou por ser institucionalizada e mais tarde adotada por uma família. Em 2018, um ano depois de ser adotada, desapareceu.

Esta terça-feira, a PSP de Cascais, com o apoio da Unidade Especial de Polícia e do Comando do Porto deteve os pais da criança e encontrou a menor na casa dos pais biológicos num “esconderijo no quarto, disfarçado por uma parede falsa, preparado propositadamente, ao que tudo indica, para ali ser ocultada”, segundo as autoridades, segundo o Notícias ao Minuto.

A menor não tinha autorização para sair de casa nem para falar com ninguém senão as pessoas que habitavam em casa. As autoridades afirmam que a criança se apresenta “de boa saúde” e está agora aos cuidados da segurança social juntamente com os outros dois menores que viviam com o casal.

Os pais serão presentes a tribunal esta quarta-feira para lhes ser aplicada as respetivas medidas de coação.