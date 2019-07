Portugal vai ter 6,6 milhões de habitantes em 2100

Projeções do Eurostat

Projeções do Eurostat divulgadas esta quarta-feira mostram que a população de Portugal irá baixar de 10,3 milhões em 2019 para 6,6 milhões em 2100.

Esta diminuição será ininterrupta de 2011 até 2100. Assim, daqui a 80 anos, a população de Portugal será menor do que a registada em 1974, ano em que existiam 8,4 milhões de pessoas em Portugal. Este número representa um mínimo histórico - o Eurostat tem apenas dados a partir de 1960.

O órgão responsável pelas estatísticas europeias frisa ainda que a população da União Europeia também deverá diminuir dos 513,4 milhões para os 429 milhões.

No seu conjunto, a população da UE continuará a crescer até 2044, ano em que atinge pico de 525 milhões de habitantes. A partir daí, assiste-se a uma queda lenta.

O Eurostat alerta ainda para uma queda do número de crianças, que passará de 16% da população da UE em 2018 para 14% em 2100. A população ativa (pessoas que trabalham) também passará de 65% para 55%. Já o número de pessoas com mais de 65 anos irá passar dos 20% para os 31%. E os cidadãos com mais de 80 anos irão triplicar dos 6% para os 15%.