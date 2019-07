Bruxelas mantém crescimento de 1,7% do PIB para 2019 e 2020

Previsão é mais pessimista do que a do Governo que aponta para um crescimento de 1,9% do PIB para os dois anos.

A Comissão Europeia manteve a sua previsão para o crescimento da economia portuguesa para este ano e para o próximo, apontando para um crescimento de 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB), ainda assim, abaixo da estimativa de 1,9% previsto pelo Governo para 2019 e 2020 definido no Programa de Estabilidade. Este valor já tinha sido avançado por Bruxelas em maio, nas previsões de primavera, mas voltou a ser confirmado ontem, estando em linha com o que foi projetado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco de Portugal (BdP).

A Comissão Europeia aponta também para riscos: “a refletir o recente aumento da volatilidade da produção industrial e da balança comercial do país”, acrescentando que o crescimento do PIB deverá “diminuir marginalmente ao longo do horizonte de previsão, a refletir um ambiente externo menos favorável”. E os alertas não ficam por aqui ao afirmar que “o crescimento do consumo privado também está a enfraquecer, enquanto o investimento deve acelerar, suportado pelo ciclo de absorção dos fundos da União Europeia (UE)”.

Já em relação ao crescimento trimestral do PIB garante que os primeiros três meses do ano deverão ter sido os melhores, com uma expansão de 0,5% face aos últimos três meses de 2018 e um crescimento de 1,8% quando comparado com igual período homólogo. A Comissão Europeia antecipa também um crescimento de 0,4% para os outros trimestres deste ano. Ainda assim, Portugal deverá ter um melhor desempenho face à média dos países da zona euro.

Quanto à inflação, Bruxelas prevê que se fixe em 0,9% este ano e em 1,5% em 2020, ou seja, abaixo das previsões de primavera, de 1,1% e 1,6% para 2019 e para o próximo ano, respetivamente. Isto significa que, a inflação em Portugal “permanece significativamente abaixo da média na UE, tendo abrandado mais para 0,7% em junho”, acrescentando que o valor é atenuado por preços mais baixos do petróleo e “restrições regulatórias nos preços da energia e dos transportes públicos”.

No relatório com as previsões de verão, Bruxelas refere ainda que “o aumento dos salários é superior à inflação, mas o seu impacto sobre a procura agregada é parcialmente compensado pela recente desaceleração do crescimento do emprego”.

Meta revista na Zona Euro

Também na Zona Euro, a Comissão Europeia reviu em baixa as suas previsões. Para este ano aponta para um crescimento de 1,2%, tal como tinha avançado no relatório de primavera, mas reviu em baixa o crescimento económico de 2020 de 1,5% para 1,4%. Já a previsão do PIB para o conjunto da União Europeia manteve-se em 1,4% em 2019 e 1,6% em 2020.

Esta revisão em baixa é justificada com os riscos que afetam a economia mundial. “Um prolongamento da confrontação económica entre os EUA e a China, conjugado com a elevada incerteza à volta da política comercial norte-americana, poderá prolongar a atual desaceleração do comércio global e da indústria, afetando outras regiões e setores”, salienta o documento.

Mas apesar da tensão comercial ser considerada o principal risco, Bruxelas alerta também para as tensões no Médio Oriente e as suas consequências na cotação do petróleo. A somar a estes riscos há que contar ainda com a travagem no setor industrial europeu e com a diminuição da confiança dos agentes económicos.