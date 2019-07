Duas crianças e quatro adultos morreram no norte da Grécia atingida por tempestade de granizo

Pelo menos seis turistas, incluindo duas crianças, morreram esta madrugada, depois de uma violenta tempestade de granizo ter atingido a região de Calcídia, no norte da Grécia, um sítio muito visitado por turistas no verão e conhecido pelas suas praias paradisíacas. As vítimas são de nacionalidade russa, checa e romena.

As mortes ocorreram devido a três acidentes separados na região, de acordo com a Aljazeera. Um homem e o seu filho de dois anos morreram no hotel em que se encontravam hospedados, na estância balnear de Cassandra, devido à queda de uma árvore.

A autocaravana de um casal checo foi também levada pelas fortes rajadas de vento, em Sozopoli, o que levou à morte de ambos.

Uma mulher de 54 anos e o seu filho de oito foram fatalmente feridos, em Nea Plagia, depois de um telhado de um restaurante ter voado.

Além das vítimas mortais, vários feridos atingidos pela tempestade foram levados para os hospitais para receber assistência médica. As autoridades afirmam que se podem vir a confirmar mais mortes.

Na região de Calcídia foi declarado estado de emergência, e o ministro da Proteção Civil, Michalis Chryssohoidis, deslocou-se ao local para assistir às operações dos bombeiros.