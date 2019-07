Vincent Lambert morreu após nove dias sem suporte básico de vida

O francês Vincent Lambert, que se tornou o símbolo da discussão sobre a eutanásia em França, morreu esta quinta-feira de manhã.

Passaram nove dias desde o início do processo de interrupção do fornecimento de água e alimentos por via endovenosa, ao mesmo tempo que se aumentava a sedação do paciente, um ex-enfermeiro de 42 anos.

O tribunal deu autorização aos médicos para desligarem o suporte básico de vida no fim de junho, depois de uma longa batalha legal, entre os pais do antigo enfermeiro, que não queriam que as máquinas fossem desligadas, e a mulher, que defendia que o marido não quereria viver assim.

O enfermeiro ficou tetraplégico e com lesões cerebrais irreversíveis em 2008, na sequência de um acidente de viação.