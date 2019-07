O que é que aconteceu ao relvado do Estádio da Luz?

O Benfica apresentou-se aos sócios esta quarta-feira, dia 10 de julho, frente ao Anderlecht, num jogo onde perdeu por 2-1. A noite foi também marcada pela despedida do avançado Jonas.

No entanto, a derrota não parece ter sido a pior surpresa da noite. Durante os 90 minutos de jogo foi possível ver um relvado em péssimas condições, que em muitas situações foi notório como prejudicou o andamento do jogo.

Recorde-se que o relvado do Estádio da Luz foi substituído logo após os dois concertos de Ed Sheeran, no início do mês de junho. Já depois de ter sido substituído, o recinto recebeu o Congresso Internacional de Testemunhas de Jeová, a 28 de junho. No entanto, esta não deve ter sido a causa para as más condições do relvado, uma vez que foram tomadas medidas para que o terreno de jogo não fosse pisado.

Segundo explicação do Benfica, a origem do problema esteve numa disfunção do sistema de rega, que esteve avariado durante algumas horas. As altas temperaturas verificadas nos últimos dias também ajudaram a tornar este problema mais visível, uma vez que algumas zonas do relvado ficaram queimadas pelo Sol.

No entanto, e apesar de todos estes problemas, fonte do Benfica garante que tudo estará nas condições ideais no arranque do campeonato, no dia 11 de agosto, altura em que o Benfica recebe o Paços de Ferreira para o primeiro jogo da temporada.