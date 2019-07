Deputado condenado a pagar dois mil euros por atropelar cantoneira

O deputado do PS Pedro Delgado Alves foi condenado em tribunal, esta quinta-feira, a uma pena de multa de dois mil euros, por ter atropelado uma cantoneira em 2016.

Pedro Delgado Alves, que é também presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, fica ainda impedido de conduzir veículos a motor durante sete meses.

A advogada da vítima já adiantou que vai recorrer da decisão do Tribunal Local Criminal de Lisboa, e o mesmo pensa fazer a defesa do deputado.

Recorde-se que Pedro Delgado Alves estava acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de ofensa à integridade física por negligência grave, ato punível até dois anos de prisão ou multa de 240 dias.

O atropelamento em causa remonta a 17 de maio de 2016, quando o deputado estava ao volante de um carro na faixa do meio na Avenida Almirante Gago Coutinho, sentido Norte/Sul. Na via mais à esquerda "encontrava-se momentaneamente parado" um camião de recolha de lixo "devidamente assinalado, com as respetivas luzes de cor amarela ligadas".

Nas traseiras do pesado, "encontrava-se de pé, apoiada no estribo do lado esquerdo” – como é referido no documento - uma mulher da equipa de cantoneiros de recolha de lixo urbano, quando o deputado se estava a aproximar do local onde estava parado o camião do lixo, perdeu o controlo do carro, saindo da sua faixa e colidindo com a frente no pesado e "acabou por embater também" na cantoneira.



Durante o julgamento o MP sublinhou que do acidente "resultou perigo para a vida" da vítima, que ficou 596 dias de baixa médica e que acabou por perder o emprego.