Idoso detido por violência doméstica na posse de 607 munições e 13 armas

A vítima, de 66 anos, “era ameaçada com recurso a armas de fogo e armas brancas”

Um indivíduo de 70 anos foi detido, na última quarta-feira, pelos crimes de violência doméstica e posse de arma proibida em Alhos Vedros, na Moita. A investigação foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de Almada, na medida em que a companheira do suspeito, de 66 anos, “era ameaçada com recurso a armas de fogo e armas brancas”, como é possível ler numa nota publicada no site oficial da GNR.

Após dois mandados, um de detenção e outro de busca, a força de segurança anteriormente referida apreendeu: 607 munições de diversos calibres, cinco revólveres, três caçadeiras, três pistolas, uma catana, um punhal e duas caixas de chumbos.

O suspeito foi presente, também no mesmo dia, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial da Moita, onde lhe foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência.