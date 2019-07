III Bombeiro de Elite já tem 300 inscritos

A terceira edição da prova Bombeiro de Elite, a realizar em Braga, que consiste na subida do Escadório do Bom Jesus do Monte, com mais de 25 quilos de equipamento de proteção individual (fardamento de combate a incêndios urbanos), já tem esta quinta-feira cerca de 300 inscritos.

Das quase três centenas de inscritos, uma média de 25 por cento são estrangeiros, de seis nacionalidades - como francesa, inglesa ou alemã - como revelou um dos seus principais organizadores, Ricardo Fernandes, em entrevista ao SOL.

Segundo o operacional da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga e dirigente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, “o Bombeiro de Elite, na sua terceira edição, a 28 de setembro, um sábado, será uma das provas mais concorridas a nível mundial”.

Ricardo Fernandes revelou que “já dentro das próximas semanas surgirão cada vez mais inscrições”, sendo que depois de “atingido o patamar inicial de 250 bombeiros, teremos a capacidade de continuar a receber mais participantes, no limite podemos chegar perto dos 600 atletas, dada a colaboração de entidades oficiais e de empresas particulares”, em que este ano o patrocinador principal é o Grupo Empresarial JC Group, sediado em Braga.

Sete escalões etários O objetivo é percorrer 615 metros, no escadório que tem um desnível positivo de 116 metros, com 566 degraus, onde todos os participantes terão de envergar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo com as botas de fogo e Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto (ARICA), no menor tempo possível.

Continuando nos mesmos moldes, com sete escalões etários para cada um dos géneros, feminino e masculino, “continua a ser assim mais justa a classificação de cada um dos concorrentes, isto em função da sua idade, como foi sugerido por outro organizador, José Sousa, da ADN / Organização de Eventos Desportivos”, referiu ainda Fernandes.

A primeira edição do Bombeiro de Elite teve lugar em 7 de outubro de 2017, constituindo naquela altura a primeira prova em Portugal tendo como pano de fundo um monumento nacional: hoje esta prova de enorme resistência física e psíquica que irá realizar-se no dia 28 de Setembro, no Bom Jesus do Monte, em Braga, foi atualmente classificada como Património Mundial da Humanidade pela UNESCO e do qual para este dirigente nacional da ANBP, “demonstra que o lugar não foi escolhido ao acaso tínhamos a certeza que era uma questão de tempo e neste momento enche-nos de alegria, mas também de orgulho por ser atualmente a única prova no Mundo realizada num local com esta classificação”.

A prova terá mais uma vez a colaboração da Câmara Municipal de Braga, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, da ADN / Organização de Eventos Desportivos, Confraria do Bom Jesus e da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, para além de outras entidades e de muitas empresas prestigiadas que já se associaram a este evento.