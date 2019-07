Delegação Norte do INEM tem novo responsável

O médico António Rui Barbosa é o novo responsável pela Delegação Regional do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

António Rui Barbosa, 37 anos de idade, médico, mestre em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e especialista em Medicina Desportiva, colabora com o INEM há vários anos, sendo médico assistente na carreira especial médica do INEM e ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica desempenhou já várias funções.

Integrou diversos dispositivos de apoio Médico, dos quais se destacam, em 2019, a missão em Moçambique, o Rally de Portugal e a Liga das Nações da UEFA, integrando com regularidade os dispositivos do INEM de apoio à saúde de altas individualidades, bem como diversos eventos motorizados e aquáticos internacionais.

António Rui Barbosa é médico dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM desde maio de 2014, do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica do INEM desde maio de 2013, e das equipas das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos e de Penafiel, desde 2011, sendo ainda formador de vários cursos na área da Emergência Médica.