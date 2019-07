Morre recluso que fugiu do Hospital Egas Moniz em Lisboa

Homem foi capturado no dia seguinte à fuga

O recluso de 45 anos da cadeia de Silves que no início do mês tinha fugido do Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde estava internado, morreu, esta terça-feira à noite.

O fugitivo foi apanhado a 2 de julho, no dia seguinte à fuga, tendo sido levado para hospital-prisão de Caxias.

Mais tarde, voltou a ser levado para o Egas Moniz, onde devido ao seu grave estado de saúde voltou a ficar internado, segundo o Correio da Manhã.

Ao final da noite de terça-feira acabou por morrer.

Recorde-se que Luís Mateus, antes da fuga, encontrava-se internado há cerca de 15 dias, tendo aproveitado uma ida à casa de banho para escapar por uma janela.

O recluso estava condenado a uma pena de seis anos por roubos e furtos e encontrava-se na cadeia de Silves, antes de ser hospitalizado.