35 feridos em voo com turbulência severa

"Havia turbulência e batemos no teto e tudo começou a cair. As pessoas voaram", contou um dos passageiros, Jess Smith

Um avião, a caminho de Sydney, foi desviado para o Havai esta quinta-feira, depois de um caso de turbulência severa, ter deixado 35 passageiros com ferimentos leves, dos quais, nove com ferimentos graves, noticiou a própria companhia, AirCanada, citada pela Reuters.

"Havia turbulência e batemos no teto e tudo começou a cair. As pessoas voaram", contou Jess Smith, um dos passageiros.

"No banco à minha frente, uma rapariga bateu no plástico partindo-o. As máscaras de oxigénio caíram e ficámos em pânico", contou outro passageiro, Michael Bailey, à Hawaii News Now, citado pela Reuters.

30 pessoas foram levadas ao hospital depois da aterragem do avião em Honolulu, 9 com ferimentos graves. Um homem chegou mesmo a partir a cabeça e saiu do hospital com um colarinho cervical. Todos já tiveram alta exceto um, que deve abandonar a unidade hospitalar na sexta-feira.

A companhia aérea afirma que começou a sentir-se uma forte turbulência no ar que obrigou o piloto a desviar a rota. As 269 pessoas tiveram quartos de hotéis garantidos na cidade havaiana visto o voo para Sydney apenas partir no dia seguinte.