BE anuncia acordo com governo. Já há acordo para nova Lei de Bases da Saúde

Depois do PCP anunciar ter chegado a consenso com o governo sobre a Lei de Bases da Saúde, o Bloco de Esquerda declarou ter também chegado a acordo com o PS.

Segundo noticiou a Sic Notícias, os partidos optaram por deixar de fora as parcerias público-privadas até haver uma decisão conjunta sobre a nova regulamentação.

A legislação tem sido bastante discutida, o que tem gerado adiamentos, avanços e recuos na especialidade, sobretudo em torno da possibilidade de gestão privada das unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), as denominadas Parcerias Público-Privadas (PPP) com negociações do PS com o BE, o PCP e o PSD. Até à data, os partidos não tinham chegado a nenhum consenso.