Polícia pára carro por excesso de velocidade e acaba a salvar a vida de uma recém-nascida | VÍDá

O polícia, Will Kimbro parou um carro por excesso de velocidade o mês passado e acabou por salvar a vida de uma recém-nascida.O caso ocorreu na Carolina do Sul, no passado mês de junho, mas só veio a público recentemente, depois das gravações da câmara de corpo do agente terem sido partilhadas nas redes sociais, onde obteram mais de dois milhões de gostos.

Quando Kimbro parou o carro, um homem sai disparado de dentro do veiculo e diz que o bebé parou de respirar depois de beber água de uma garrafa. Segundo noticiou o escritório do agente, o bebé estava azul, por falta de oxigénio. O polícia decide então agarrar a recém-nascida, mete-a no seu colo, verifica o pulso e começa a massajar-lhe o coração, algo que faz parte dos primeiros socorros.

No vídeo podemos ouvir Kimbro chamar pela bebé “Vamos bebé, chora por mim, chora, abre os olhos querida”. Passados alguns minutos, a bebé começou a chorar. “Enquanto ela chorar, é sinal que está a respirar”, pode-se ouvir o agente.

Depois de Kimbro ter aplicado cuidados de primeiro socorro durante alguns minutos, a bebé começou a respirar sozinha. Uma equipa médica acabou por eventualmente chegar ao local e levar a recém-nascida para o hospital. Os especialistas declararam que esta se encontrava bem de saúde.

Kimbro foi homenageado e recebeu uma medalha pela sua ação.