Herdeira Goldsmith e Rotschild morre aos 15 anos

Os magnatas, Ben Goldsmith e Kate Rotschild perderam na passada segunda-feira a filha mais velha, Iris num acidente de moto4. A adolescente de quinze anos estava a brincar numa quinta da família, no Reino Unido, quando a moto4 virou e a prendeu

“Meu Deus, posso por favor ter a minha menina linda, brilhante e gentil de volta, por favor Deus. Se não, por favor tem um cuidado especial com ela. Amo-a tanto e estou tão orgulhoso dela. Dói tanto que nem posso descrever", escreveu o pai no twitter.

A riqueza da família Goldsmith e da família Rotshchild está avaliada em cerca de 350 milhões de euros.

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8