Piloto ganha 100 euros por milésima de segundo

Um piloto ganhou um prémio de 100 euros por ter obtido a marca de milésima de segundo de diferença entre o tempo que fez nas várias subidas na Rampa da Serra da Estrela, do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, resultado mais extraordinário da época.

Aníbal Rolo, piloto veterano, de Lisboa, neste seu regresso ao campeonato de montanha em automobilismo, conquistou a quarta edição do Troféu Fans Cup, com organização do grupo Portugal Hill Climb Fans e o patrocínio oficial da Oliveira - Mediação Imobiliária.

Segundo explicou Rui Ramoa, da organização do evento, ladeado pelo patrocinador, José Oliveira, “nesta quarta edição tivemos o resultado mais extraordinário até ao momento, deste troféu, com uma diferença entre subidas de uma milésima de segundo e o autor da proeza foi Aníbal Rolo, ao volante do espetacular Renault 5 Turbo”, destacando que “´há grande expectativa para a quinta edição, já este fim de semana, na Rampa do Caramulo”.