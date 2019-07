Brasil. Bolsonaro extrai dente e é aconselhado a... ficar calado

Jair Bolsonaro foi aconselhado a... não falar durante os próximos três dias. Pode parecer estranho, é verdade, mas é realmente por uma boa causa: o presidente da República brasileira extraiu um dente esta sexta-feira e terá agora de passar três dias em repouso, sendo uma das recomendações médicas a de evitar falar, de modo a não atrasar a recuperação.

Além de falar o menos possível, Bolsonaro terá de ter cuidados redobrados com a alimentação durante 24 horas e de realizar atividades leves e que envolvam pouco esforço físico. A visita a Florianópolis, marcada para segunda-feira, acabou por ser adiada.

O chefe de Estado brasileiro deverá voltar ao trabalho na terça-feira, sendo esperada entretanto uma visita do filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e putativo candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Sobre esse assunto, de resto, Bolsonaro garantiu ontem não estar preocupado com as críticas de nepotismo. "O meu filho fala inglês e espanhol e é amigo dos filhos de Donald Trump. Está muito melhor capacitado do que eu", disparou, horas antes do procedimento cirúrgico.