Aves. Filho mais velho de Zidane é reforço

Reforço de peso para o Aves - pelo menos no que respeita ao apelido. Enzo Zidane, filho mais velho do antigo astro francês e atual treinador do Real Madrid, vai representar o conjunto avense em 2019/20. A confirmação partiu do próprio treinador do Aves, Augusto Inácio, após o triunfo no encontro particular com o Tondela (2-1).

Enzo é médio, tem 24 anos e é esperado na tarde deste sábado no Luso, onde o Aves está a estagiar, para assinar contrato. O jogador francês, que possui também a nacionalidade espanhola (é, de resto, um antigo internacional sub-15 por Espanha e sub-19 por França), fez toda a formação no Real Madrid, o último clube do seu pai enquanto jogador, cumprindo um jogo (e um golo) pela equipa principal em 2016/17.

Finda a ligação aos merengues, transferiu-se para o Alavés, assinando a meio da temporada 2017/18 com os suíços do Lausanne. Na época passada, foi cedido ao Rayo Majadahonda, somando 34 jogos no conjunto dos arredores de Madrid que acabaria por descer de divisão na II Liga espanhola.