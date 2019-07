Sousa Lara regressa à política ao lado de André Ventura

António Sousa Lara, ex-subsecretário de Estado da Cultura do Governo de Cavaco Silva, vai voltar à política ao lado de André Ventura.

«É uma enorme honra que Sousa Lara aceite regressar na lista do Chega!», disse ao SOL o líder do partido e cabeça-de-lista por Lisboa às próximas legislativas. Segundo Ventura, o antigo governante irá encabeçar a lista do partido pelo círculo da Guarda e «ficará responsável pelas questões de segurança interna e representação externa». O professor catedrático tinha deixado a carreira política como deputado em 1995.

Sousa Lara ficou particularmente conhecido quando exercia funções como subsecretário de Estado, em 1992. Na altura, o agora candidato pelo Chega! vetou a candidatura da obra de José Saramago O Evangelho Segundo Jesus Cristo ao Prémio Europeu de Literatura Aristeion. Sousa Lara alegou que o livro era contra a moral cristã e que não representava Portugal. No mesmo ano, devido à polémica, acabou por apresentar a demissão. Confrontado com a controvérsia, Ventura garantiu não ver motivos para que «esta questão seja um problema político», acrescentando que «também teria vetado o livro».

O SOL sabe ainda que o partido vai convidar Susana Garcia para integrar a lista de Lisboa. A advogada é famosa por ser comentadora no programa das manhãs da TVI, Você na TV!.