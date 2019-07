Zidane está de luto

Treinador abandonou os trabalhos de pré-temporada do Real no Canadá

O Real Madrid anunciou, este sábado, que morreu Farid Zidane, um dos irmãos do treinador do clube.

O irmão de Zidane tinha 54 anos e morreu vítima de um cancro, contra o qual lutava há algum tempo.



"O plantel do Real Madrid guardou um minuto de silêncio antes do treino em Montreal em memória de Farid Zidane, irmão do nosso treinador Zinedine Zidane", informou o Real Madrid.

Zidane abandonou os trabalhos de pré-temporada do Real Madrid em Montreal, ainda na sexta-feira, para se juntar à família.