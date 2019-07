‘Quando me recordo de Berardo só penso nas famílias que foram despejadas das suas casas’

Jorge Gabriel não escondeu que Porto Santo é seu local de eleição para férias, nunca deixaria o cavalo de Madonna entrar na sua sala, mas tem a certeza que a cantora iria adorar o seu gato. No inquérito de verão do SOL, o apresentador disse ainda que tem cuidado com a alimentação durante o ano todo. “Diz-me o que comes, dir-te-ei que saúde provavelmente terás”, é o seu lema na hora de levar ou não o garfo à boca.

Se o obrigassem a ir uma semana para uma ilha deserta quem escolhia para ir consigo? Donald Trum ou Vladimir Putin? E porquê?

Vladimir Putin. A opção deve-se ao absoluto desinteresse em conhecer o atual líder dos Estados Unidos. Se era para passar alguns dias preferiria com toda a certeza alguém que, independentemente das atitudes muito duvidosas, demonstra uma personalidade mais educada e experiente. Também a curiosidade em saber como os russos nos julgam, e nos interpretam me levaria a esta escolha.

Férias em família ou com amigos?

Em família quando me põem a questão nestes termos. De preferência com a família e com amigos.

O que não poderia faltar numas férias em Las Vegas?

Dinheiro...ahahahahahahahahahahahahah.

Se encontrar o Cristiano Ronaldo no sítio onde passa férias, que faz? Vai cumprimentá-lo ou fica só a olhar de longe?

Cumprimentar e dar-lhe os parabéns pela carreira.

Se fosse de férias para a China era capaz de comer espetadas de insetos?

Porque não?

Qual seria o destino ideal em Portugal para passar férias com os amigos?

Sempre Porto Santo.

A que local levaria de férias o Presidente Marcelo?

Mas há algum outro sítio que não Porto Santo? O Presidente adora praia e precisa de estar num lugar seguro, e ambientalmente quase intocável.

Deixava a Madonna entrar de cavalo na sua sala?

Nem pensar. Ela iria adorar o meu gato, Garfield.

Faz ginásio/pratica desporto durante as férias?

Com muito menos regularidade no ginásio. Compenso no golfe, por ter tão pouco tempo para o fazer durante o resto do ano.

Tem cuidado com a alimentação durante o ano para estar ‘em forma’ nos meses de verão?

Tenho cuidado com a alimentação todo o ano e não especificamente para o verão. Diz-me o que comes, dir-te-ei que saúde provavelmente terás.

Durante as férias passa mais tempo a atualizar as redes sociais ou aproveita para se desligar desse mundo?

Muito menos frequência nas redes sociais.

Quais as suas praias favoritas?

Porto Santo, Porto Santo e Porto Santo.

Passava seis meses de férias sem contacto com a família e amigos?

Sem a família seria altamente improvável.

Onde estava há 9 anos, 4 meses e 2 dias?

Estava na RTP, a apresentar a Praça da Alegria, e cheio de vontade de ir de férias. Desculpem a insistência mas nesta altura do ano é o que mais desejo.

Acha que se ia sentir mais zen em Bali ou no Buddha Eden do Berardo?

Em Bali. Quando me recordo do sr. Berardo só penso na quantidade de famílias portuguesas que foram despejadas das suas casas por não terem dinheiro para pagar os seus empréstimos.

Bola de Berlim com creme ou com alfarroba?

Bola de Berlim é com creme. A outra é bola de alfarroba. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.