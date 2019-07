Camisola que a princesa Diana usava para treinar foi vendida por 47 mil euros

A ‘Princesa do Povo’ morreu aos 36 anos, em 1997, num acidente de viação mas o seu legado continua presente na memória coletiva. Diana Frances Spencer, ex-mulher do príncipe Charles e mãe de William e Harry, continua a constituir um ícone. Prova disso é o facto da camisola de ginásio que usava, após lhe ter sido dada por Richard Branson (fundador do grupo Virgin, presente em setores como a aviação) ter sido vendida, na passada quinta-feira, por 47 mil e 425 euros.

De acordo com a revista People, Lady Di ofereceu a camisola à sua personal trainer, Jenni Rivett, meses antes da sua morte, e a mesma leiloou-a, tendo sido comprada por um licitador anónimo na casa de leilões RR Auction, em New Hampshire, nos EUA.

Rivett avançou que a princesa vestia sempre a sweatshirt para levar a melhor sobre os fotógrafos: “assim, as fotografias eram todas similares porque a Diana acreditava que havia coisas mais importantes no mundo que a sua indumentária”, disse a mulher especializada na saúde e no exercício das mulheres com mais de 40 anos, acrescentando que a peça de roupa não foi lavada.