Porto avança para estágio no Algarve com 29 jogadores

Sérgio Conceição já escolheu os 29 jogadores com que vai trabalhar no estágio em Lagos, Algarve. O estágio será composto por um particular frente ao Fulham, marcado para as 20h30 de terça-feira, e pela participação na primeira edição da Copa Ibérica.

Marcano, Luis Díaz, Nakajima e Zé Luís, reforços dos azuis e brancos, integram a comitiva e vão já iniciar os trabalhos.

Confira aqui os convocados: Vaná, Diogo Costa, Mouhamed Mbaye, Marcano, Osorio, Saravia, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Diogo Leite, Manafá, Pepe, Alex Telles, Bruno Costa, Danilo, Loum, Romário Baró, Otávio, Sérgio Oliveira, Aboubakar, Luis Díaz, Nakajima, Zé Luís, Fábio Silva, Jesús Corona, Galeno, André Pereira, Soares, Madi Queta e Fernando Andrade.