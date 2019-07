007 passa a ser uma mulher?

À primeira vista, esta pode ser uma ideia difícil de compreender, mas a verdade é que a personagem do agente 007 sofrerá alterações drásticas. Porém, o mesmo não acontecerá com James Bond. Confuso? Passamos a explicar!

A imprensa britânica, mais propriamente o Mail, avança que o filme começa com Bond reformado na Jamaica. Porém, é chamado em desespero para resolver (mais) uma crise mundial. No entanto, há uma cena crucial no início do filme em que M chama o agente 007 à frente de James Bond e entra em ação Lashana Lynch, uma mulher negra que interpretará a personagem do já histórico agente. Ou seja, James Bond continuará a ser um homem branco, neste caso, Daniel Craig, mas o nome de código 007 é que é atribuído a outro agente, pela primeira vez a uma mulher negra, cujo papel é desempenhado por Lashana Lynch.

Para além desta grande novidade, ‘Bond 25’ contará também com o reaparecimento Ernst Stavro Blofeld, inimigo de Bond representado por Cristoph Waltz em Spectre(2015).

A realização do filme anda a dar que falar e a sua estreia está marcada para o dia 3 de abril de 2020 no Reino Unido.