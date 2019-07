JC Group Racing Team aposta na Rampa do Caramulo

A JC Group Racing Team aposta na clássica Rampa do Caramulo, que se disputa durante o próximo fim de semana naquela vila da região centro, na quinta ronda do Campeonato de Portugal de Montanha.

Depois de três subidas consecutivas aos pódios, José Correia (Osella PA2000 Evo2) volta a liderar a JC Group Racing Team, com a filha, Gabriela Correia, a mais jovem piloto de Montanha, que quer continuar a evoluir com o SEAT León Mk3.

José Correia vem registando evolução visível com a barchetta da marca italiana Osella, em qual se estreou este ano, depois de alguns anos a competir com o Nissan GT-R Nismo GT3, para o que contribui a assistência técnica e mecânica da Equipa Vettra Motorsport.

O piloto de Braga, vice-campeão absoluto em 2018, conseguiu subir ao pódio nas rampas de Santa Marta, da Falperra e da Serra da Estrela, pretendendo prosseguir esse registo na Rampa do Caramulo, porque “à medida que acumulamos quilómetros com o novo carro, vamos percebendo qual é o estilo de pilotagem mais eficaz para o Osella e encontrando as melhores afinações”.

Para a Rampa do Caramulo, José Correia destaca “ter um traçado relativamente curto, mas rápido, onde é preciso grande concentração para não sair da trajetória ideal”, tendo acrescentado “acreditar estarmos mais competitivos do que no início da época e o objetivo é voltar a subir ao pódio absoluto”.

Esta semana, José Correia estreou-se em Super Especiais nos ralis com o seu Mitsubishi Lancer Evo X da JC Group Racing Team, na Taça d’Ouro - Póvoa de Lanhoso, tendo Lucinda Ribeiro como sua navegadora.

Gabriela, “princesa da montanha”

Com apenas 17 anos, Gabriela Correia continua a ser uma das figuras mais populares do Campeonato de Portugal de Montanha, fruto da sua rapidez e maturidade, que a colocam nesta altura no top 8 da classificação absoluta e na luta pelo título da divisão Turismos 3, ao volante do SEAT León Mk3.

“Gostei muito de fazer a Rampa do Caramulo em 2018 e acredito que essa experiência poderá ser importante este ano, sendo os meus objetivos em cada prova evoluir sempre em cada subida, aprender o máximo e tentar lutar pelos primeiros lugares da minha categoria, por isso darei o melhor”, referiu a Princesa da Montanha, como é conhecida entre os adeptos das rampas em Portugal.