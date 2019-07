Fotografia de casal a dar um beijo à frente de um leão morto torna-se viral

Darren e Carolyn Carter, naturais do Canadá, estão a provocar uma tremenda polémica nas redes sociais. O casal, que realizava um safari no Kalahari, África do Sul, matou um leão e poucos minutos fotografou o momento dando um beijo.

A foto está acompanhada pela legenda: “Trabalho duro debaixo do sol quente do Kalahari… Bom trabalho. Um leão monstruoso”.

A viagem consistiu numa excursão realizada pela Legelela Safaris, a operadora turística tem por hábito publicar fotografias dos animais assassinados durante as excursõesde caça que organiza.

A Legelela Safaris tem ainda estipulado os preços para cada animal: se quiser, por exemplo, matar uma girafa tem de pagar 2800 euros; se optar por matar uma zebra o preço é de 2400 euros.