Salvio vai jogar no Boca Juniors

Eduardo Salvo, extremo que atuou pela primeira vez no Benfica na época de 2010/2011, vai rumar ao Boca Juniors, avança o Record.

O extremo de 29 anos participou no jogo de apresentação do Benfica frente ao Anderlecht, onde os encarnados perderam por 2-1, mas acabou por não rumar com o resto da equipa para o estádio nos Estados Unidos.

Recorde que Salvio assinou pelo Benfica a título definitivo na época de 2013/2014 depois de ter estado um ano no Benfica cedido pelo Atlético de Madrid. Na última época o jogador apontou seis golos em 28 jogos.