Mata adolescente e partilha imagens do corpo no Instagram com a legenda: "Desculpa Bianca"

Um jovem norte-americano matou uma adolescente no seu carro e depois partilhou imagens do corpo no Instagram, com a legenda: "Desculpa Bianca".

A adolescente norte-americana foi encontrada pelas autoridades, no domingo em Utica, no Estado de Nova Iorque, já depois de as fotografias do seu corpo terem sido partilhadas pelo seu assassino numa aplicação de conversação para jogadores online.

Terá sido o próprio assassino alertar a polícia, tendo ligado para o número dos serviços de emergência 911, o nosso 112, fazendo revelações incriminatórias acerca da morte da jovem, e avisando que se iria matar.

Ainda antes de a polícia chegar, Brandon Clark, de 21 anos, escreveu nas redes sociais: "Este poderá ser o meu último post, eles estão a chegar e eu fiz algo muito mau... Desculpem". Ainda tentou matar-se com um golpe no pescoço, mas as autoridades conseguiram levado para o hospital, onde foi operado de urgência, tendo sobrevivido aos ferimentos autoinfligidos.

Esta segunda-feira, Clark foi oficialmente acusado de homicídio.