Luís Miguel Ribeiro é o novo presidente da AEP

O conselho geral da Associação Empresarial de Portugal aprovou, por unanimidade, a recomposição do novo conselho de administração, na sequência do falecimento do presidente Paulo Nunes de Almeida.

Assim, até ao final do mandato em curso – que termina no próximo ano – o cargo de presidente da AEP será ocupado por Luís Miguel Ribeiro – que até à data assumia o cargo de vice-presidente – que exercerá o cargo de presidente do conselho geral e, por inerência, o cargo de presidente do conselho de administração.

O conselho de administração da AEP contará agora, como vice-presidente, Henrique Ferreira Veiga de Macedo, José Ferraz, Bernardino Meireles e Angelino Ferreira, como vogais do conselho de administração.