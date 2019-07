Morreu ator de 'Peaky Blinders'

Karl Shiels, o ator que ficou conhecido por representar Ryan na série Peaky Blinders, morreu, este domingo, aos 47 anos, não tendo sido divulgada a causa da sua morte.

A notícia foi avançada pela sua agente Lisa Richards.

“Estamos em choque e tristes com a repentina morte do nosso cliente e amigo. Karl tinha um talento único, ao mesmo tempo intenso, despreocupado, engraçado, inteligente, sincero e poderoso como ator e diretor artístico do Teatro Upstairs, onde era um mentor para jovens escritores, atores e diretores; e na Semper Fi, a sua companhia”, escreveu em comunicado.

O ator foi nomeado para melhor ator nos prémios da Academia Irlandesa de Filmes e Televisão, em 2016 e participou em Batman Begins, Peaky Blinders, Veronica Guerin e The Tudors.