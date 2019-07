Mercadona abre hoje novo supermercado na Maia

A Mercadona abre hoje o terceiro supermercado em Portugal no distrito do Porto. Esta loja fica localizada na Avenida Engenheiro José Afonso Moreira de Figueiredo, na freguesia de Vermoim, na Maia.

A abertura desta loja criou cerca de 85 novos postos de trabalho com contratos sem termo desde o primeiro dia. Todos os colaboradores realizaram formação no Modelo de Qualidade Total (modelo de gestão da empresa) e nas principais secções da loja, o que representou para a empresa um investimento médio de 50 mil euros por colaborador, revela a empresa em comunicado.

A empresa explica ainda que o supermercado de Vermoim, na Maia, responde ao Modelo de Loja Eficiente que a empresa está a implementar em toda a rede e conta com uma superfície de vendas de 1.900 metros quadrados e 190 lugares de estacionamento.

No que concerne ao exterior desta loja, a empresa quis assegurar os espaços verdes característicos do município da Maia e, como tal, foram instalados jardins em toda a área circundante, totalizando uma área superior a 3.500 metros quadrados de espaço ajardinado. Como parte integrante deste projeto, a Mercadona optou também por instalar na cobertura do armazém e câmaras frigorificas um jardim.

"A Mercadona vem, assim, juntar-se a um tecido empresarial forte, vibrante e dinâmico, contribuindo desse modo para robustecer um dos pilares fundamentais do nosso objetivo estratégico de alcançar a sustentabilidade integral, como é a sustentabilidade económica do território e da comunidade, compaginada com os pilares da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade demográfica e social. Registo com particular agrado o facto de esta empresa se preocupar com as condições de trabalho que procura proporcionar às pessoas", destacou o presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago.