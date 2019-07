Deutsche Bank. Joaquim Barata Correia é o novo líder do banco em Portugal

O Deutsche Bank nomeou Joaquim Barata Correia como Chief Country Officer e director geral do Deutsche Bank Portugal, anunciou o banco em comunicado.

Joaquim Barata Correia manterá, também, funções como responsável máximo em Portugal na área de Corporate Finance, posição que já exercia desde 2013. O novo responsável máximo da operação em Portugal do Deutsche Bank, agora nomeado, sucede a Bernardo Meyrelles de Souto, que abandona o Deutsche Bank depois de uma carreira de 14 anos em Lisboa.

Ashok Aram, CEO do Deutsche Bank para a região EMEA, justificou a escolha de Joaquim Barata Correia pelo seu “profundo conhecimento da banca portuguesa e relacionamento muito próximo com os clientes e stakeholders” que “permitirá ao Deutsche Bank a continuar a melhorar o seu serviço junto dos clientes e, simultaneamente, explorar um vasto conjunto de oportunidades em Portugal”.

Ashok Aram adiantou que “o Deutsche Bank continuará profundamente comprometido com o negócio em Portugal e a nomeação do Joaquim reflete a importância do mercado português na nossa operação regional global, em linha com a nova estratégia do Grupo”.

Joaquim Barata Correia integra os quadros do Deutsche Bank há 32 anos, tendo exercido funções de liderança no Grupo, tanto em Londres como em Lisboa. Ao longo da sua carreira, desenvolveu relações estreitas com inúmeras empresas, entidades públicas e instiuições financeiras portuguesas e assumiu a liderança em várias áreas de negócio da banca de investimento, tanto em Portugal como no Reino Unido, tendo inclusivamente funções ao nível da gestão de entidades do Deutsche Bank em Portugal.