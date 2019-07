Menino de 13 anos morre enquanto pai fazia direto no Facebook

É a morte que está a chocar Itália. Principalmente, a pequena cidade de Partinico, na província siciliana de Palermo. Francesco Provenzano, de 13 anos, perdeu a vida na última sexta-feira num acidente de viação. De acordo com o jornal italiano La Repubblica, o adolescente viajava com o pai, Fabio, de 34 anos e o irmão Antonino, de 9. Em causa está o facto de o progenitor ter transmitido vídeos, em direto no Facebook, enquanto conduzia.

O pequeno Antonino sofreu danos irreversíveis e encontra-se em coma. Por outro lado, Fabio foi hospitalizado mas não corre risco de vida ainda que tenha sofrido um traumatismo craniano, uma hemorragia cerebral e lesões na coluna vertebral.

A tragédia deu-se na estrada A29, que liga Palermo a Trapani, e as autoridades avançaram ao jornal anteriormente referido que o homem perdeu o controlo do carro quando se estava a concentrar nas imagens captadas para a rede social. Segundo os órgãos de comunicação local e apesar de o vídeo já ter sido eliminado do Facebook, podia ver-se um plano próximo do pai a aproximar-se do tablier a tentar ouvir os barulhos que o motor fazia e, subitamente, o vídeo tornou-se totalmente escuro, não se vendo nem ouvindo nada.

O Giornale di Sicilia adiantou que a polícia italiana esteve no local do acidente e verificou que não existem sinais de ter havido uma travagem brusca do BMW. O homem está a ser investigado por um possível crime de homicídio por condução irresponsável, sendo que aguarda os resultados dos exames toxicológicos.

O funeral de Francesco realizou-se na segunda-feira, pelas 11 horas, na igreja de Maria Santissima degli Agonizzanti, mais conhecida como San Paolino.