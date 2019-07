Caso MacKenzie Lueck: corpo de estudante universitária desaparecida foi encontrado num desfiladeiro

Ayoola Adisa Ajayi, de 31 anos, foi a última pessoa com quem Lueck esteve e acabou por ser detido no âmbito da investigação

Mackenzie Lueck, de 23 anos, estudante de Enfermagem na Universidade do Utah, nos EUA, desapareceu no passado dia 17 de de junho. A jovem norte-americana viajou até à cidade de origem, a Califórnia, para ir ao funeral da avó e quando regressou a Salt Lake City, nunca mais foi vista. Aliás, enviou uma mensagem à mãe por volta da 1h e explicou que estava a aguardar um Lyft (uma rede de transportes dos EUA semelhante à Uber).

Contudo, existem novos contornos daquele que, desde o início, se afigurava como um crime. O chefe da polícia de Salt Lake City, Mike Brown, avançou à CNN no último dia 5 de julho que os restos mortais de Lueck haviam sido descobertos dois dias antes no Logan Canyon, um desfiladeiro que atravessa as montanhas Bear River. “Foi assim o culminar deste trágico, trágico acidente e apesar de me sentir destroçado, sinto-me aliviado por termos recuperado o cadáver da Mackenzie” adiantou Brown à KSL-TV.

A 27 de junho, Ayoola Adisa Ajayi, de 31 anos, foi detido no âmbito da investigação ao desaparecimento daquela que viria a ser enfermeira. Na habitação de Ajayi, foram descobertos pertences da rapariga bem como tecido humano feminino que correspondia ao ADN da mesma. A verdade é que, poucos dias após do início do mistério, soube-se que Lueck tinha saído do aeroporto e apanhado um táxi até ao Hatch Park, localizado a vinte minutos do mesmo, sendo que se tinha encontrado com um indivíduo cuja identidade era desconhecida e entrado no carro da pessoa em questão.

“Os nossos detetives trabalharam ininterruptamente neste caso” explicou o chefe assistente Tim Doubt, que esclareceu que a polícia de Salt Lake City investigou arduamente até que as pistas os conduzissem à última pessoa com quem Lueck havia estado, como se pode ler no The Deseret News.

À CBS, um representante da família da vítima mortal avançou que uma das vertentes da vida de Lueck que está a ser profundamente investigada é a sua vida amorosa bem como a utilização de aplicações de encontros. Deste modo, os detetives estão a tentar compreender se a estudante tinha contas secretas nas redes sociais ou um segundo telemóvel através do qual comunicava com os pretendentes.

Sabe-se que Lueck morreu de hemorragia interna, consequência de um traumatismo contuso (quando um trauma é provocado com mais força e atinge os órgãos internos e não são visíveis quaisquer marcas na pele).

Ajayi está acusado dos crimes de homicídio qualificado, rapto, obstrução de justiça e profanação de cadáver.