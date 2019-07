Detidas três pessoas por comércio ilegal de espécies protegidas

A GNR deteve dois homens e uma mulher por comércio ilegal de espécies protegidas no último domingo.

A detenção aconteceu durante a feira semanal de Paços de Ferreira. Para além de veículos, foi também fiscalizada uma loja de comércio de venda de animais, local onde era praticada a venda.

No que diz respeito às aves foram apreendidas 13 espécies de milheiras/chamarizes (Serinus serinus), 11 espécies de pintarroxo (Carduelis canabina), quatro espécies de verdilhões (Carduelis chloris), quatro espécies de tentilhões (Serinus serinus), uma espécie de gaio (Garralus glandarius), 16 espécies de pintassilgos (Carduelis carduelis), três caixas transportadoras com rede, 39 caixas de transporte de aves e quatro gaiolas de transporte de aves.

Foram ainda levantados quatro autos de contra-ordenação: dois por uso de medicamentos ilegais, um por venda de animais sem licenciamento e outro por venda sem cartão ambulante.

Grande parte do material recolhido, bem como todas os animais, foi entregue ao Parque Biológico de Gaia.

Esta ação contou com o apoio do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, do Destacamento Territorial de Felgueiras e do Destacamento de Intervenção do Porto.

Os detidos responderam ontem em primeiro interrogatório no Tribunal da Comarca de Paços de Ferreira.