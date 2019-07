Do Alcochetense para a Turquia... e afinal era engano

É uma séria candidata a história mais insólita de 2019 no mundo do futebol. E envolve um jogador com passado em Portugal: Alpha Jallow, avançado de 21 anos nascido na Gâmbia e que na pretérita temporada fez quatro jogos (e zero golos) pelo Alcochetense, na 1.ª divisão distrital de Setúbal, depois de passagens pelo Latrikunda United, do seu país, e pelo United Sports Club, da Índia.

Aparentemente, um percurso que tinha sido suficiente para captar a atenção do Menemen Belediyespor, equipa recém-promovida à II Liga turca. Alpha Jallow viajou para a Turquia, assinou contrato e chegou a ser apresentado... até que menos de 24 horas depois os responsáveis do clube perceberam que tinham cometido um erro: o atleta que os havia impressionado em vídeos é gambiano e tem como apelido Jallow, sim, mas o seu primeiro nome é Lamin, tem 24 anos e jogou em 2018/19 na Salernitana, clube da segunda divisão italiana com quem tem contrato até 2023.

Ato contínuo, o Menemen rescindiu o contrato com Alpha Jallow, embora adiantando outra justificação para tal: a de que o ex-jogador do Alcochetense havia reprovado nos exames médicos. Agora, o atacante encontra-se sem clube, enquanto Lamin permanece na Salernitana... e o Menemen continua sem o tão desejado avançado.