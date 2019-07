Hóquei em patins. Marcelo exaltou a "crença" dos novos campeões mundiais

O Presidente da República recebeu a seleção nacional no Palácio de Belém e dirigiu rasgados elogios a Ângelo Girão, o herói do triunfo português

A seleção nacional de hóquei em patins, que no domingo se sagrou campeã mundial da modalidade em Barcelona, 16 anos depois, foi recebida na tarde desta terça-feira no Palácio de Belém pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa condecorou os jogadores e a equipa técnica com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito e reservou, como não podia deixar de ser, palavras muito elogiosas para com a campanha efetuada em Espanha, exaltando a "crença" demonstrada pela equipa.

"A vossa vitória é um símbolo do que nós, portugueses, podemos ser quando somos excelentes, quando somos os melhores dos melhores. E faz-nos acreditar mais em nós próprios, para vencermos outros campeonatos. Claro que a vossa vitória, de facto histórica, não apaga os nossos problemas, os nossos desafios, os nossos insucessos em tantos domínios", salientou.

Ângelo Girão, guarda-redes português que foi considerado unanimemente como o grande responsável pelo triunfo nacional, não só na final como ao longo de toda a competição, mereceu mesmo um destaque individual por parte de Marcelo. "Defender uma vez, duas vezes, cinco vezes, dez vezes é obra. Defender sempre é praticamente quase impossível", realçou o chefe de Estado português.