Já foi lançado o Xoom, o novo serviço internacional de transferências do PayPal

O PayPal lançou esta terça-feira o Xoom, o seu serviço internacional de transferências em 32 mercados na Europa. Os utilizadores do PayPal nestes mercados podem agora usar o Xoom para enviar dinheiro, pagar contas ou até carregar o telefone em mais de 130 mercados internacionais. Em comunicado, a empresa garante que a expansão deste serviço na Europa é um marco.

O mercado global de transferências monetárias atingiu os 689 mil milhões de dólares americanos em 2018, valor consideravelmente acima dos 633 mil milhões de dólares americanos registados em 2017, de acordo com os dados do Banco Mundial. Em 2019, o fluxo de envio de dinheiro para os países com rendimentos baixos e médios deve chegar aos 550 mil milhões de dólares americanos, para se tornar na sua maior fonte de financiamento externo, avança a empresa. Já o custo médio global de envio de 200 dólares, por exemplo, permaneceu alto, em torno dos 7% no primeiro trimestre de 2019, de acordo com a base de dados geral de custos para envio de dinheiro do Banco Mundial.

A introdução do Xoom vai permitir que todas pessoas que queiram apoiar membros da família no exterior – seja para contas médicas, educação, serviços públicos ou outras necessidades financeiras –, possam enviar dinheiro para uma conta bancária ou fazer uma transferência monetária rapidamente, por metade do valor cobrado num envio tradicional.

“A forma como movimentamos e gerimos o nosso dinheiro mudou drasticamente nos últimos anos. Longe vão os dias em que a única opção disponível para enviar dinheiro para o exterior era indo para uma fila de um balcão bancário durante horas. Ainda assim, e mesmo em 2019, não é propriamente rápido conseguir financiar uma pessoa querida no estrangeiro. Sabemos quão importantes são essas transferências na vida de milhões de pessoas e como é crucial que o dinheiro chegue mais rápido e com maior segurança, de forma a que possa ser utilizado em coisas que realmente importam. Com o Xoom, qualquer pessoa com um smartphone num autocarro pode enviar uma quantia de dinheiro que passa a estar disponível rapidamente noutro ponto do Mundo para, por exemplo, pagar uma emergência médica de um membro da família”, explicou Dan Schulman, CEO e presidente do PayPal.