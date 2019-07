Benfica. Mulher de Salvio confirma regresso à Argentina

Ainda não é oficial, mas pode dizer-se que já é oficioso: Salvio vai mesmo deixar o Benfica, depois de oito temporadas - sete consecutivas. A confirmação partiu da esposa do extremo de 29 anos, Magali Aravena, que publicou uma extensa mensagem de despedida na sua conta na rede social Instagram.

"Não digo adeus, digo até sempre. (...) A cada um de nós custa deixar-vos, deixar as nossas rotinas, a nossa família portuguesa, o colégio dos meninos, os seus amiguinhos... Os nossos amigos... (...) acho que é normal sentir uma tristeza enorme por deixar esta cidade que tanto amamos, mas por outro vem a felicidade por voltarmos a casa. (...) Obrigada Portugal. Jamais esqueceremos de vocês... e prometemos voltar", escreveu a modelo argentina.

Salvio, que já nem seguiu viagem para os Estados Unidos junto do restante plantel encarnado, deverá assinar pelo Boca Juniors, um dos maiores clubes da Argentina. No seu país natal, o extremo-direito só alinhou no Lanús, clube onde se formou e de onde saiu em 2010 para a Europa, rumo ao Atlético de Madrid. Após o empréstimo de uma época ao Benfica, voltou aos colchoneros em 2011/12, com as águias a comprar o seu passe no fim dessa temporada por 11 milhões de euros. Ao todo, somou 266 jogos e 62 golos com a camisola encarnada, conquistando cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças.