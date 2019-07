Altice vai levar fibra ótica e banda larga a comunidades rurais inglesas

A Altice Portugal continua a reforçar a sua posição em várias áreas, em Portugal e no estrangeiro. Recentemente, a empresa liderada por Alexandre Fonseca conquistou, através de um concurso público, a Rede Informática da Saúde (RIS) 2020, substituindo a do atual prestador do serviço, a Nos.

Em comunicado, a empresa explica que a nova RIS 2020 revela uma infraestrutura mais resiliente e com capacidades internas que garantem uma mais eficaz monitorização, possibilitando um melhor controlo e análise do tráfego e, desta forma, uma maior segurança de toda a informação que circula internamente na RIS e com os parceiros que interagem com o SNS. A implementação da nova RIS, assegura a Altice, será gradual, estando a migração planeada entre 2019 e 2020.

Inovação e investimento para o Reino Unido Através da Altice Labs, a Altice Portugal vai levar fibra ótica de última geração e banda larga a comunidades rurais a leste do Reino Unido.

Tendo este projeto início no condado de Essex, a Altice Labs e a County Broadband estabeleceram um acordo de cooperação estratégica para a implementação de fibra ótica no Reino Unido, dando assim a empresas e pessoas estabelecidas nestes locais as mesmas oportunidades que as presentes nos grandes centros urbanos, explicou a Altice em comunicado.