Bárbara Bandeira, de 18 anos, fez revelações acerca do início do seu namoro com Kasha (Francisco Pereira), de 30, dos D.A.M.A na rubrica “À boleia by McDonald’s” onde esteve à conversa com o YouTuber Conguito. “Eu e o Francisco já nos conhecemos há algum tempo só que sempre foi impensável namorar, muito por causa da diferença de idades” explicou a cantora, adiantando que apesar de não terem uma relação amorosa em mente, criaram “uma confiança muito especial”.

A filha do cantor Rui Bandeira e da ex-bailarina Siara Holanda esclareceu também que se aproximaram “imenso no final do ano”, sendo que Kasha foi a primeira pessoa com quem a intérprete de músicas como ‘Crazy’ ou ‘Larga-me Essas’ conversou na passagem para 2019. “Dois dias depois fui ter com ele e já estava aquela cena estranha entre nós", confessou ainda.

Devido aos treze anos que separam o casal, a artista admite que sempre percebeu que a família de ambos e o público não aceitariam de forma fácil a relação desenvolvida. “Ainda bem que as coisas aconteceram como aconteceram” sublinhou a jovem durante a entrevista realizada na sua cidade-natal, Setúbal.

Aliás, a chamada entre Holanda e Kasha foi recordada durante os mais de 14 minutos de vídeo, nos quais a antiga concorrente do programa ‘Uma Canção Para Ti’, da TVI, adiantou que tinha falado com a progenitora sobre o namoro duas semanas antes do telefonema: “Mas o menino Francisco é muito ingénuo e decide fazer-me uma surpresa, mas sem dizer à minha mãe. A minha mãe estava zero preparada", afirmou.

Atualmente, a família de Bárbara e Kasha relacionam-se de modo cordial: “Mas digo ainda bem porque hoje em dia os meus pais e o Kasha dão-se super bem", concluiu a autora de ‘És Tu’, canção que integrou a banda sonora da novela ‘Espelho d’Água’ da estação de Carnaxide.