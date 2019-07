Beyoncé usa look criado em atelier de empresária portuguesa

Um dos looks que Beyoncé escolheu pra as gravações do videoclip de Spirit, da banda sonora no novo Rei Leão da Disney, tem a assinatura de Maison Alexandrine, uma marca criada por uma empresária portuguesa, mas radicada há muitos anos no Brasil.

As peças são de uma grande complexidade e têm sido elogiadas por toda a imprensa. Trata-se de um “body e capa bordados com pérolas, canutilhos e búzios com cristais”.

A marca é já uma referência para várias celebridades.