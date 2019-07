Rod Stewart leva 50 pares de meias para cada concerto

Artista inglês leva a pergunta Da Ya Think I’m Sexy muito a sério

O cantor Rod Stewart gosta de se vestir para todas as ocasiões, ou pelo menos estar preparado para o fazer. E não descura nenhuma parte do look. Muito menos os pés.

Rod Stewart leva sempre consigo dezenas de pares de meias para cada espetáculo, tudo tem de estar a combinar.

"Tenho que ter pelo menos 50 pares comigo", contou ao Sun. A escolha terá que combinar com as outras peças que vai vestir, como os blazers, que também leva em número extra para poder explorar o que lhe apetece naquele determinado concerto.

É caso para dizer que leva o estilo muito a sério, não fosse a pergunta Da Ya Think I’m Sexy a pergunta preferida de Rod Stewart.