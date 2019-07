Kate Winslet não gostaria de saber que os seus antepassados eram ricos

A intervenção da atriz Kate Winslet num programa de televisão inglês gerou polémica e várias críticas, incluindo de fãs seus.

“Eu ficaria muito chateada caso tivesse vindo de uma família rica ou da realeza”, afirmou Kate Winslet nas gravações do programa ‘Who Do You Think You Are?, que investiga as origens de várias figuras públicas.

“Nunca houve muito dinheiro na nossa família, mas sempre me senti muito felizarda por ter vindo de uma família tão adorável e maravilhosa, com tanto amor”, acrescentou.

Depois das suas declarações terem sido divulgadas, foram muitos os que lembraram que a atriz tem uma fortuna avaliada em vários milhões, e que os seus próprios filhos não conhecem outra realidade que não a de ter muito dinheiro.