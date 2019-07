Europeu de sub-19. Portugal empata com a Espanha

Portugal empatou esta quarta-feira frente a Espanha (1-1), no segundo encontro do grupo A do Campeonato da Europa de sub-19.

Os espanhóis inauguraram o marcador por Celton Biai, aos 42 minutos, e, no início da segunda metade, Fábio Vieira (49') fixou o resultado final em 1-1 através da marcação de um livre direto.

Com este empate, as duas equipas somam quatro pontos. Recorde-se que Portugal estreou-se na prova com um triunfo sobre a Itália (3-0); enquanto a Espanha derrotou a Arménia por 4-1.

⏱90’ Final da partida! Empate a uma bola com a Espanha. Sábado voltamos a entrar em campo para garantir a passagem à próxima fase!#PORESP | 1-1 | #TodosPortugal #U19Euro pic.twitter.com/3fKb0fBpUk — Portugal (@selecaoportugal) July 17, 2019

Portugal volta a entrar em campo no sábado, frente à Arménia, para garantir a passagem à próxima fase.