Acidente com nove veículos no IC19 faz cinco feridos

Colisão no sentido Lisboa-Sintra condiciona trânsito

Um acidente no IC19 no sentido Lisboa-Sintra envolveu nove veículos e provocou, esta quarta-feira à tarde, cinco feridos, na zona do Cacém.

Fonte da Proteção Civil, citada pela agência Lusa, adiantou que o trânsito naquela zona se encontra condicionado. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, não é ainda possível indicar a gravidade dos ferimentos, porque as vítimas ainda estão a ser assistidas no local.

O alerta para a colisão foi dado às 16h27. No local encontram-se 17 operacionais, apoiados por oito veículos.