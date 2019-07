Homem alcoolizado detido com espingarda em Albufeira

A GNR de Faro deteve um homem, de 48 anos, pelos crimes de detenção de arma proibida e de uso e porte de arma sob efeito de álcool.

Os militares receberam uma denúncia e detetaram um veículo suspeito parado numa das principais artérias de acesso a Albufeira.

Dentro do carro, estava um homem com uma espingarda caçadeira de calibre 12 e com sete cartuchos, um dos quais já introduzido na arma. O detido foi submetido ao exame de álcool no sangue e apresentou uma taxa superior a 1,2g/l.

Na sua posse, o homem tinha ainda um taco de golfe e um taco de bilhar, que foram apreendidos pelos miltares.